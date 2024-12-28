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Дональд Трамп просит Верховный суд поставить на паузу действие закона, угро...

Дональд Трамп просит Верховный суд поставить на паузу действие закона, угрожающего запретом TikTok в СШАИзбранный президент США Дональд Трамп (Donald Trump) официально получит свои полномочия 20 января, но судьба социальной сети TikTok в США может решиться днём ранее, и если китайская ByteDance не станет отделять свой американский бизнес, TikTok в США может оказаться под запретом.

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