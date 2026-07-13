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Газета.ру

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Каллас: российская рыба не попадет под санкции из-за геополитического значения

Каллас: российская рыба не попадет под санкции из-за геополитического значения

Глава дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас признала, что рыба имеет геополитическое значение, после того как страны Евросоюза отказались включать в 21-й пакет санкций против России предложенное Еврокомиссией эмбарго на импорт российской рыбы и морепродуктов.

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Комментарии
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ВЛ
Валентина Лтвяк
Значит русскому народу рыбки не видать. В СССР рыба в торговле была в  изобилии,  где только советские чиновники её брали?
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