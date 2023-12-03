Линия укрепов нацистских формирований киевского режима, которая известна под названием «Вальяновский питомник» и находится неподалёку от города Артёмовск, оказалась отбита военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации.
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