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«Вальяновский питомник» перешел под контроль ВС РФ

«Вальяновский питомник» перешел под контроль ВС РФ

Линия укрепов нацистских формирований киевского режима, которая известна под названием «Вальяновский питомник» и находится неподалёку от города Артёмовск, оказалась отбита военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации.

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