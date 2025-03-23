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Оскар Пиастри о победе в Китае: «Чувствую, что заслужил это за прошлую неделю»

Пилот «Макларена» поделился мыслями после победы на Гран-при Китая. «Потрясающий уик-энд – от начала и до конца.

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