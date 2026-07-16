В Рязани произошли массовые отключения электричества

В 09:20 из-за технологического нарушения произошло отключение электричества по следующим улицам: Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Лево-Лыбедская, Маяковского, Фрунзе, Введенская, Николодворянская, Полонского, Садовая, 2-я Линия, 4-я Линия, 6-я Линия, Ленинского Комсомола, Шевченко, Семена Середы, Типанова, Высоковольтная, Дзержинского, Татарская, Стройкова.
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