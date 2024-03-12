кто еще из звезд пришел на премьеру фильма «ДЮНА 2»

Долгожданная премьера состоялась в канун 8 марта и прошла в рамках фестиваля «LIKE FEST». Посмотреть на то, как Пол Атрейдес объединился с народом фрименов и возглавил восстание против Шаддама, чтобы отомстить за смерть семьи, пришло много звездных персон.