кто еще из звезд пришел на премьеру фильма «ДЮНА 2»

Долгожданная премьера состоялась в канун 8 марта и прошла в рамках фестиваля «LIKE FEST». Посмотреть на то, как Пол Атрейдес объединился с народом фрименов и возглавил восстание против Шаддама, чтобы отомстить за смерть семьи, пришло много звездных персон.
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