Курганец отправится в колонию за интимную переписку с детьми

В Кургане суд признал 23-летнего мужчину виновным в развратных действиях в отношении малолетних. Ему назначено наказании 5 лет 10 месяцев колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.
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