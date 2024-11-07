Секретное оружие Жоги: Против беспредела цыган и мигрантов в Коркино сработал "план Б"

Если табор не выдаёт преступников , значит виноват весь табор и наказывать надо всех. А мадам Деметер нужно привлечь за покрывательство преступников.

Кстати, а кто ответственен за воинский учёт?Нынешний Колесников, или бывший Шойгу и нынешний Белоусов? Или оба - министры МВД и МО. Может Володин с Валентиной-пенсионеркой? Может Мишустин? Кто? Сталин спрашивал - фамилия? Кто мне подскажет?

АС

Анатолий Страшко

Не надо жвачку жевать, придумывать что-то. Надо Законы РФ соблюдать. А почему они не соблюдаются спросить у тех кто надзор за соблюдением Законов осуществляет. Это же ясно как солнечный день. Наплодили таборов, диаспор, загадили страну гнойниками и вот здесь публика рассусоливает - кто виноват. Почему вне Закона эти гнойники? Путин - почему? А к кому ещё обращаться. Он у нас раб на галере. Последняя наша надежда при таком обилии его помощников.