Цыганская проблема в городе Коркино Челябинской области начала находить неожиданное, но крайне логичное разрешение.
Секретное оружие Жоги: Против беспредела цыган и мигрантов в Коркино сработал "план Б"
Комментарии
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vitaly yanushkevich
Если табор не выдаёт преступников , значит виноват весь табор и наказывать надо всех. А мадам Деметер нужно привлечь за покрывательство преступников.
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27 мин.
Анатолий Страшко
Кстати, а кто ответственен за воинский учёт?Нынешний Колесников, или бывший Шойгу и нынешний Белоусов? Или оба - министры МВД и МО. Может Володин с Валентиной-пенсионеркой? Может Мишустин? Кто? Сталин спрашивал - фамилия? Кто мне подскажет?
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19 мин.
АС
Анатолий Страшко
Не надо жвачку жевать, придумывать что-то. Надо Законы РФ соблюдать. А почему они не соблюдаются спросить у тех кто надзор за соблюдением Законов осуществляет. Это же ясно как солнечный день. Наплодили таборов, диаспор, загадили страну гнойниками и вот здесь публика рассусоливает - кто виноват. Почему вне Закона эти гнойники? Путин - почему? А к кому ещё обращаться. Он у нас раб на галере. Последняя наша надежда при таком обилии его помощников.
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12 мин.
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