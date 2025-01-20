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В Кузбассе СК возбудил уголовное дело по делу об отравлении младенца марихуаной

В Кузбассе СК возбудил уголовное дело по делу об отравлении младенца марихуаной

Уточняется, что ребенок воспитывается в неблагоприятной семье, состоящей из матери, бабушки и дедушки.

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