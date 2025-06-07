Битва меморандумов, Курбан-байрам в «Пушкинский день» и программа «Лето в Татарстане»

Несмотря на теракты, состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, Президент РФ предложил учредить День языков народов России, Раис РТ посетил Киргизию, в республике в один день отметили Курбан-байрам и День русского языка, стартовала программа «Лето в Татарстане»: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.