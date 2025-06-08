За чем следить инвестору на этой неделе

Рынок еще на прошлой неделе частично учел снижение ключевой ставки до 20% в своих показателях. Дальнейшая реакция на смягчение политики ЦБ может быть сдержанной, поскольку ключевые игроки сосредоточены на корпоративных отчетностях и аукционах по гособлигациям, которые останутся главными драйверами активности инвесторов, полагают в «УК Первая».