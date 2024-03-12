🗣Рассказы о героях разных эпох: В Севастополе прошёл полуфинал творческого конкурса «Мы – наследники Победы!» В этом году проект отмечает 10-летний юбилей.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🗣Рассказы о героях разных эпох: В Севастополе прошёл полуфинал творческого конкурса «Мы – наследники Победы!» В этом году проект отмечает 10-летний юбилей.