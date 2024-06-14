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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Ubisoft превращается в «Абстерго»: платформу Assassin’s Creed Infinity переименовали в «Ан...

Ubisoft превращается в «Абстерго»: платформу Assassin’s Creed Infinity переименовали в «Ан...

Ubisoft превращается в «Абстерго»: платформу Assassin’s Creed Infinity переименовали в «Анимус»В Assassin’s Creed персонажи проникают в разные исторические эпохи благодаря считывающей генетическую память человека машине «Анимус» от компании «Абстерго».

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