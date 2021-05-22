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Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать

Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать

Такие российские фильмы о современных событиях вооруженных конфликтов, как например «Турист», «Шугалей» и «Шугалей-2», нужно популяризировать, чтобы страна знала своих героев, а молодежь была в курсе современных острых военно-политических ситуаций.

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