Осташко о фильме «Турист»: О таких героях надо рассказывать

Такие российские фильмы о современных событиях вооруженных конфликтов, как например «Турист», «Шугалей» и «Шугалей-2», нужно популяризировать, чтобы страна знала своих героев, а молодежь была в курсе современных острых военно-политических ситуаций.
Такие российские фильмы о современных событиях вооруженных конфликтов, как например «Турист», «Шугалей» и «Шугалей-2», нужно популяризировать, чтобы страна знала своих героев, а молодежь была в курсе современных острых военно-политических ситуаций.
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