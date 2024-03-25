Россиян предупредили о новой схеме мошенников для получения доступа к "Госуслугам". Злоумышленники начали рассылать push-уведомления о необходимости подтвердить паспортные данные по ссылке для получения логина и пароля к личному кабинету "Госуслуг".
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