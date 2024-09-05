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Обляков о поле для матча с Вьетнамом: «Небольшой «кочкодром». Но я ожидал, что будет хуже» 

Сегодня сборная России проведет товарищескую игру в Ханое. — Очень жаркая погода. Думаю, самая душная из тех, что я встречал в своей жизни.

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