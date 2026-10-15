Саудовская Аравия: Akasa Air продолжит приостанавливать полеты в и из международного аэропорта имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) в Джидде до 21 октября и международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде до 24 октября из-за ракетных обстрелов объектов йеменскими хуситами.