Саудовская Аравия: Akasa Air продолжит приостанавливать полеты в и из международного аэропорта имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) в Джидде до 21 октября и международного аэропорта имени короля Халида (RUH/OERK) в Эр-Рияде до 24 октября из-за ракетных обстрелов объектов йеменскими хуситами.
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