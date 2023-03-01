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Софья Федченко: «Обычно дети ноют, устают, а Горбачеву, наоборот, приходится выгонять с катка. Она будет долбить элемент, пока не получится»

Тренер Софья Федченко рассказала, почему решилась опекать фигуристку Алину Горбачеву. – Теперь уже все знают, что вы стали опекать Алину Горбачеву с ее 9 лет.

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