Выдача ордера на арест бывшего кубинского лидера Рауля Кастро не имеет юридических оснований и связана с попытками США оправдать блокаду острова, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, 19 октября сообщил Интерфакс.
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