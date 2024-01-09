В Южной Корее создадут аналог НАСА

Национальное собрание Южной Кореи приняло законопроект о создании аналога НАСА Национальное собрание Республики Корея приняло законопроект о создании отдельного космического агентства, которое станет аналогом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
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