Игрок «Динамо» Махачкала Ковачевич о Дагестане: «Очень нравится здесь жить, мне близок местный менталитет. В России к сербам отлично относятся»

Владимир Ковачевич с 2023 года выступает за дагестанский клуб, вместе с ним он вышел в Мир РПЛ. – Как тебе Дагестан? Полностью адаптировался к местной жизни? – Да, мне очень нравится здесь жить! Меня сразу приняли очень гостеприимно, я не могу сказать ни одного плохого слова про Дагестан.