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Царьград

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Плохая новость и три подарка для Путина: Newsweek оценила первые после прихода Трампа шаги Вашингтона

Плохая новость и три подарка для Путина: Newsweek оценила первые после прихода Трампа шаги Вашингтона

Газета Newsweek оценила изменение американской политики после смены хозяина Белого дома. После инаугурации Дональда Трампа Вашингтон сделал президенту России Владимиру Путину сразу три подарка.

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