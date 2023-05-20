Нижегородские ветераны СВО смогут пройти бесплатное профобучение

Жители Нижегородской области – ветераны боевых действий, участвовавшие в спецоперации – смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профобразование по востребованным специальностям, говорится в пресс-релизе облправительства.
Жители Нижегородской области – ветераны боевых действий, участвовавшие в спецоперации – смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профобразование по востребованным специальностям, говорится в пресс-релизе облправительства.
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