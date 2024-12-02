Все собачьи укусы посчитали в Карелии

Стало известно, сколько раз собаки нападали на жителей республики и сколько агрессивных собак отловили С января по сентябрь этого года в Карелии зафиксировано 575 нападений собак на людей, сообщает «ФедералПресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии