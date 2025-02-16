Мизулина встретила барнаульскую молодежь под песню SHAMAN "Я русский"

Студенты и школьники Барнаула скандировали "Россия", приветствуя главу Лиги безопасного интернета Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина вышла на сцену концертного зала корпуса "Д" АлтГУ для встречи с молодежью Барнаула под песню SHAMAN "Я русский".
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