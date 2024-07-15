Белоусов поздравил две гвардейские бригады с освобождением Урожайного

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова II степени бригаде и 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознамённой Краснодарско-Харбинской бригаде морской пехоты по случаю освобождения села Урожайное в ДНР.
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