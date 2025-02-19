В России появилась новая ресторанная премия: Russian Hospitality Awards. Рестораны

19 февраля 2025 года в отеле Ararat Park Hyatt, Москва состоялся пресс-завтрак, на котором команда Всероссийской отельной премии Russian Hospitality Awards анонсировали новый проект — Russian Hospitality Awards.
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