Программа благополучия “Для Своих” представляет собой инициативу, направленную на поддержку здоровья и благополучия сотрудников компании.

В рамках программы предлагается: 1. сертификаты “Лента”. Сотрудники с гибридным и удаленным форматом работы получают сертификаты, которые можно использовать для покупки полезных продуктов в магазинах сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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