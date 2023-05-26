Метеоролог предупредил о похолодании в Московском регионе почти на 10°C

В ночь на субботу, 27 мая, через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. Если в пятницу, 26 мая, температура воздуха в столице составит +24.
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