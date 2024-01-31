The Times: Сырский вслед за Будановым отказался сменить Залужного на посту главкома ВСУ

Зеленский отменил решение уволить генерала после давления со стороны международных партнеров и военных, пишет газетаКомандующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский вслед за начальником Главного управления разведки Минобороны страны Кириллом Будановым отказался сменить Валерия Залужного на посту главкома украинской армии.
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