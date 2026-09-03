Россия пересмотрит сроки программы по созданию 1000 самолетов

Россия сталкивается с трудностями в реализации программы по созданию 1000 самолетов. Отсутствие кооперации с зарубежными державами осложняет процесс, однако отечественные инженеры и конструкторы продолжают работу над проектами МС-21, Superjet и Ил-114-300.