Россия пересмотрит сроки программы по созданию 1000 самолетов

Россия сталкивается с трудностями в реализации программы по созданию 1000 самолетов. Отсутствие кооперации с зарубежными державами осложняет процесс, однако отечественные инженеры и конструкторы продолжают работу над проектами МС-21, Superjet и Ил-114-300.
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