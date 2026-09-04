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Крымская газета

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Куда сходить и что посмотреть с 4 по 10 сентября в Крыму

Куда сходить и что посмотреть с 4 по 10 сентября в Крыму

ТЕАТРЫ Ялта «Любовь с последствиями» 12+ Театр им. А. П. Чехова 8 сентября, 19:00 Красивая, эксцентричная и целеустремлённая Ева необычным способом завоёвывает сердце порядочного и скромного Бруно.

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