В Ялте кандидат в депутаты избил ветерана СВО, он в больнице. Агрессию спровоцировало замечание о неправильной парковке.
ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: НА ВЕТЕРАНОВ СВО НАПАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО БАНДИТЫ, НО И "ЭЛИТА"
Комментарии
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Nikolay Zakharov
Про рестораны и прочие едальни с музыкой принадлежащие азиатам и кавказцам в российских городах и сёлах,должны быть закрыты,а нацики выдворены из России,чтобы утихомирилась жизнь коренного населения, вызывать гастарбайтеров только на вахту в 2-4 недели по раб.визе,таким образом покончим с диаспорами.
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6 час.
НЧ
Наталья Чушенкова
Не надо быть охранотой. Такие случаи, к сожалению, не редкость в наше время. Если б это были исключительно фейки, они не получали бы публичную огласку даже на федеральных каналах. И уж тем более Бастрыкин ими не занимался б.
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5 час.
Семен Демин
Наказание за нападение на участников СВО должно быть очень суровым. За убийство смертная казнь.
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4 час.
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