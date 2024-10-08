ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: НА ВЕТЕРАНОВ СВО НАПАДАЮТ НЕ ТОЛЬКО БАНДИТЫ, НО И "ЭЛИТА"

Про рестораны и прочие едальни с музыкой принадлежащие азиатам и кавказцам в российских городах и сёлах,должны быть закрыты,а нацики выдворены из России,чтобы утихомирилась жизнь коренного населения, вызывать гастарбайтеров только на вахту в 2-4 недели по раб.визе,таким образом покончим с диаспорами.

НЧ

Наталья Чушенкова

Не надо быть охранотой. Такие случаи, к сожалению, не редкость в наше время. Если б это были исключительно фейки, они не получали бы публичную огласку даже на федеральных каналах. И уж тем более Бастрыкин ими не занимался б.