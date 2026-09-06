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Газета.ру

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Командир Мельников: бойцы ВСУ массово сдаются в плен с помощью QR-кодов

Командир Мельников: бойцы ВСУ массово сдаются в плен с помощью QR-кодов

Украинские военнослужащие на Добропольском направлении, по утверждению российской стороны, стали массово использовать QR-коды с российских листовок для выхода на связь и последующей добровольной сдачи в плен.

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