Западное Дегунино
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Западное Дегунино

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Шестиклассник из Западного Дегунина побывал в Санкт-Петербурге, Волхове и Петергофе

Ученик 6 класса «В» школы № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора Саша Мошкалёв провёл лето насыщенно и интересно.

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