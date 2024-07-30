Диетолог Разаренова: вода предотвращает обезвоживание во время тренировки

Вода играет важную роль в процессах терморегуляции и транспортировки питательных веществ в организме, но стоит ли ее пить во время спортивных тренировок? Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, терапевт и гастроэнтеролог Александра Разаренова.