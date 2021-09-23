Задержанных в Екатеринбурге религиозных экстремистов выдворят из РФ

В ходе трех спецопераций в сентябре задержаны 15 членов террористического сообщества.фото: freepik.com Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в ходе трех спецопераций в сентябре задержали 15 членов террористического сообщества в Свердловской области.
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