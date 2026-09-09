Агроном Дзюба назвала культуры, которым опасны осенние заморозки

Кратковременные осенние заморозки могут навредить винограду, бахчевым и ряду овощных культур, тогда как для подсолнечника и созревшей кукурузы нынешнее похолодание не представляет серьёзной угрозы, рассказала Луганскому информационному центру агроном Россельхозцентра Татьяна Дзюба.