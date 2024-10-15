Семиклассник из школы в Солнечногорском проезде взял «бронзу» соревнований по армейскому бою

В воскресенье, 13 октября прошел Открытый турнир обучающихся военно-спортивных и военно-патриотических объединений системы Департамента образования и науки города Москвы по армейскому рукопашному бою «Защитники Москвы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии