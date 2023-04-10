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В Хабаровске впервые провели международный турнир по китайской игре Сянцы

В Хабаровске впервые провели международный турнир по китайской игре Сянцы

В Хабаровске прошло первое соревнование по китайским шахматам, организованное Центром внешкольной работы «Планета взросления».

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