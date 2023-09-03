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Польша продолжит требовать репарации от Германии

Польша продолжит требовать репарации от Германии

Польша продолжает настаивать на том, что Германия должна заплатить ей репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны (1939-1945 годов).

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Нет проблем. Польша возвращает все немецкие земли, присоединенные после 1945 года, тогда Германия рассматривает вопрос репараций, за вычетом того, что уже было выплачено ранее. А на мой взгляд- надо объединиться РФ и Германии и в очередной раз разделить &quot;по-братски&quot; Речь Посполитую, окончательно уничтожив ее раз и на всегда.
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