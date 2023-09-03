Польша продолжает настаивать на том, что Германия должна заплатить ей репарации за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны (1939-1945 годов).
Польша продолжит требовать репарации от Германии
Комментарии
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Александр Пятнистый
Нет проблем. Польша возвращает все немецкие земли, присоединенные после 1945 года, тогда Германия рассматривает вопрос репараций, за вычетом того, что уже было выплачено ранее. А на мой взгляд- надо объединиться РФ и Германии и в очередной раз разделить "по-братски" Речь Посполитую, окончательно уничтожив ее раз и на всегда.
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