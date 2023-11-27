Погрузка нефти в Черном море была приостановлена из-за шторма

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) прекратил погрузку нефти на танкеры из-за шторма в Черном море, подача топлива в систему от грузоотправителей перешла на замедленный режим, так как резервуары оказались переполнены, сообщили в компании.
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