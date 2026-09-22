Межкомнатные двери и ремонт: решения Porta prima для единого интерьера

Реклама При ремонте квартиры дверной блок стоит выбирать одновременно с отделкой стен и мебелью: от этого зависят цвет, фактура, способ открывания и визуальные пропорции помещений.
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