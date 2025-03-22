Поможем Ангелине? ﻿

Винсент Вега Глубоко провинциальный, но очень показательный пример как чинуши всех мастей обожают воровать бюджеты разных уровней и как их корежит, когда их шалости становятся достоянием широкой общественности.
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