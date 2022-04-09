«Юта» упустила 17-очковое преимущество в 4-й четверти матча с «Финиксом»

«Юта» в пятницу упустила 17-очковое преимущество в четвертой четверти домашнего матча с «Финиксом» и проиграла со счетом 105:111.

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