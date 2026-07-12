Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира — 2026

Стали известны все полуфиналисты чемпионата мира по футболу 2026 года. В 1/2 финала мирового первенства в США, Мексике и Канаде сыграют следующие пары: Франция — Испания (14 июля); Англия — Аргентина (15 июля).
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