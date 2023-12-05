Карин Жан-Пьер: в первые пару дней после начала СВО США думали, что Киев сразу же будет взят

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов заявила, что администрация США полагала, что российская сторона установит контроль над Киевом вскоре после начала специальной военной операции, буквально через пару дней.
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