Плавский межрайонный суд взыскал с администрации района компенсацию морального вреда за нападение на ребенка бездомной собаки.
Администрация Плавского района заплатит компенсацию за нападение собаки на девочку
Комментарии
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Александр Пятнистый
Вот тут нужно разобраться, при каких условиях собака укусила. Гуляю с 2-мя, туева хуча желающих погладить. Я пресекаю эти попытки, так сколько от мамочек гадостей выслушиваю...никого не обвиняя и не оправдывая скажу, что никогда собака, даже бездомная не укусит первой ребенка, но если такое случилось-виновата мамочка, которая элементарному ребёнка не научила- никогда не подходи и не гладь чужих, тем более бездомных собак.
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