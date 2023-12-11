Штормовое предупреждение продлили в Челябинской области на два дня

Аномальные морозы сохранятся на Южном Урале. Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, 12-13 декабря на всей территории Южного Урала сохраняется аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 и более градусов ниже климатической нормы, в отдельных районах – сильный мороз, с минимальной температурой воздуха -40 градусов и ниже.