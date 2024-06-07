Шотландка требует от Netflix 170 млн долларов

Она обвинила компанию в клевете.Жительница Шотландии, которая считает себя прототипом персонажа-сталкера из популярного сериала «Олененок», подала в суд на компанию-производителя Netflix, требуя компенсацию в размере 170 миллионов долларов за клевету, которая, по ее мнению, повредила ее репутации.